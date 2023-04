Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag hat in Otterstadt ein kommunales Corona-Schnelltestzentrum eröffnet. Während am ersten Testtag 74 Bürger einen Nasenabstrich bekamen, war der Andrang am Mittwochnachmittag nicht mehr allzu groß. Der Freude bei den freiwilligen Helfern tut das keinen Abbruch, nur über eins ärgern sie sich.

Günter Gantner sitzt vor dem Nebengebäude des Remigiushauses, wo sich der Eingang des Testzentrums befindet, und verteilt Zettel mit Nummern an die Besucher, die sich testen lassen