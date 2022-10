Auf der K30 zwischen Schifferstadt und Waldsee ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte eine Fahrzeugführerin aus Richtung Schifferstadt kommend nach links auf ein Gelände abbiegen. Dabei habe sie augenscheinlich eine entgegenkommende Autofahrerin übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. In Folge dessen wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf rund 17.500 Euro geschätzt. Drei Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme musste die K30 kurzzeitig voll gesperrt werden.