Rund zehn Kubikmeter Müll haben die Helfer beim Dudenhofener Dreck-weg-Tag am Wochenende eingesammelt.

„Es waren erfreulicherweise zirka 70 Helfer da“, berichtet Ortsbürgermeister Jürgen Hook (SPD). Alle Generationen seien vertreten gewesen. Sie hätten entlang der Wege in Richtung Ganerb, Friedwald und Tennishalle, aber auch im Ortskern unter anderem Verpackungen, Glasflaschen und Altholz eingesammelt. „Ein immer wieder großes Ärgernis stellen die in großer Anzahl achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen dar“, sagt Hook. Tüten mit Hundekot seien zum Glück etwas weniger geworden. Unter Kuriositäten ist ein komplettes Zelt zu verbuchen. Dem Bürgermeister ist aufgefallen, dass sich der Müll besonders an den Auf- und Abfahrten zur Bundesstraße häuft. Was er bemerkens- und lobenswert findet: Mittlerweile gebe es etliche Dudenhofener, die ihre regelmäßigen Spaziergänge nutzten, um wilden Müll einzusammeln.

Alle am Dreck-weg-Tag Beteiligten wurden danach von der Ortsgemeinde zu einem gemeinsamen Umtrunk und Essen eingeladen. Ein Dankeschön des Bürgermeisters gab es auch für den Bauhof und die Verwaltung für Durchführung und Organisation der Veranstaltung.