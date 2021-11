Auch am Mittwoch haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt den Verkehr im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche kontrolliert. Zu verschiedenen Zeiten wurde in der Hauptstraße in Dannstadt-Schauernheim (30 Verstöße), in Schifferstadt in der Danziger Straße (keine Verstöße) und in der Portheide (sechs Verstöße) sowie in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt (17 Verstöße) die Geschwindigkeit kontrolliert. Der Schnellste wurde in der Hauptstraße in Dannstadt, wo Tempo 30 gilt, mit 63 „Sachen“ gemessen. Das bedeutet ein Bußgeld von 180 Euro und einen Punkt. Außerdem wurden in Dannstadt-Schauernheim zwei ohne Fahrerlaubnis erwischt, ein 30-Jähriger hatte schon seit mehreren Monaten Fahrverbot. Weiterhin wurde ein Rollerfahrer mit 54 Kilometer pro Stunde gemessen. Da der 31-jährige Fahrer nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung ist, wurde auch dessen Weiterfahrt untersagt, teilt die Polizei mit.