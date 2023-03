Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kriegsgeschichten: Als Dieter Rauscher seinem Vater Franz von seiner Biologielehrerin erzählt, bricht es aus ihm heraus. Erlebnisse aus dem Krieg, „die ihn schon lange verfolgt haben“, sagt der Mann aus Limburgerhof. Es folgen die Vertreibung und ein Leben in DDR. Doch den Athleten Rauscher zieht es in den Westen – und damit in direkt in die Tagesschau.

Der Transport in den Eisenbahnwaggons mit den Holzsitzen, die von einer Dampflok gezogen wurde – das ist eine der wenigen Erinnerungen, die Dieter Rauscher noch an den Herbst 1946 hat, an die