Dieseldiebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erneut im Rhein-Pfalz-Kreis zugeschlagen. Laut Polizei verschafften sich die Täter Zugang zu einer Baustelle in der Speyerer Straße in Mutterstadt. Dort brachen sie gewaltsam den Tankdeckel eines Baggers auf, um danach circa 400 Liter Diesel zu entnehmen. Am Wochenende waren in Schifferstadt in der Straße Am Sportzentrum bereits 300 Liter Diesel aus Arbeitsmaschinen gestohlen worden. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.