Bereits im vergangenen Jahr haben die Mitglieder der TG 04 Limburgerhof trotz Corona ihren Sport ausgeübt. So hatten 111 Aktive ihr Sportabzeichen abgelegt, und auch in diesem Jahr blickt der Verein mit Optimismus in die Zukunft. Daher ist gerade auch wieder das Training für das Sportabzeichen 2021 gestartet, allerdings vorerst online am PC.

Online-Training liegt derzeit im Trend bei der TG 04 Limburgerhof, da aufgrund der Pandemielage der gewohnte Sportbetrieb mit Übungsstunden in der Halle beziehungsweise im Freien Ende November eingestellt wurde. „Wir versuchen, über unsere Online-Plattform den Kontakt mit unseren Mitgliedern zu pflegen und ihnen Möglichkeiten zu bieten, sich fit zu halten“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Böhm. Leider habe der Verein in den vergangenen Wochen und Monaten einige Mitglieder durch Kündigung verloren. Aber es gebe auch gute Nachrichten: „Vor allem unsere älteren Mitglieder halten uns die Treue, wofür wir auch sehr dankbar sind.“

Sehr gut läuft laut Böhm das Online-Training der Judoabteilung. Die Kinder der Judogruppe treffen sich seit Anfang November dienstags und donnerstags am PC und trainieren daheim – zum Beispiel im Wohnzimmer – fleißig, erzählt er. Dabei müssen sie auch nicht auf den Judopartner verzichten, denn Trainerin Monika Birk hatte eine gute Idee: „Die Kinder haben sich eine Judopuppe gebastelt, mit der in den Trainingseinheiten geübt wird – ob Haltegriffe oder Würfe, die Puppe macht alles mit“, erklärt der Vorsitzende.

Skifahren im Wohnzimmer

Bei einem gemeinsamen Online-Training mit dem befreundeten Judoclub Ippon aus Ludwigshafen hatten Böhm zufolge Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren viel Spaß bei den verschiedenen Judotechniken, aber auch bei der Kuscheltiergymnastik. „Skifahren im Wohnzimmer und Ententanz zum Abschluss“, schildert der Vorsitzende das abwechslungsreiche Training und betont: „Eine Wiederholung ist geplant.“ Und sogar ein deutsch-französisches Online-Training absolvierten die Kinder und Jugendlichen mit der deutsch-französischen Interreg Judo Cooperation.

Aktiv sind aber auch die Mitglieder der Aerobic-Gruppe: „Das Online-Training läuft gut und wird immer mehr angenommen“, berichtet Wolfgang Böhm. Ebenso könne dank digitaler Technik derzeit auch das Eltern-Kind-Turnen für die ganz Kleinen im Alter von zwei bis vier Jahren und für die etwas Größeren im Alter von drei bis sechs Jahren stattfinden. Auch für die Abteilungen Geräteturnen und Leichtathletik werden Online-Trainingseinheiten angeboten, die Fitness und Elastizität des Körpers fördern. Und nun habe sogar online das Training für das Sportabzeichen begonnen, um die Mitglieder fit zu halten, die sich im vergangenen Jahr trotz Corona für ihr Sportabzeichen engagiert hatten. Die stolze Bilanz waren 111 Sportabzeichen, davon 50 Sportabzeichen im Jugendbereich und 61 Erwachsenen-Abzeichen sowie sechs Familiensportabzeichen, freut sich Böhm über die stattliche Zahl.

Spezielle Angebote für Familien sind in Arbeit

Dass die aktuelle Pandemiesituation eine Belastungsprobe für Eltern und Kinder ist, „haben wir aus Gesprächen gehört“, sagt Böhm: „Die Ideen gehen langsam aus, was sie unternehmen können, ihnen fällt die Decke auf den Kopf.“ Daher entwickele das Vorstandsteam gerade Ideen, um speziell Familien zu unterstützen und ihnen sportliche Aktivitäten verbunden mit Spiel und Spaß zu ermöglichen. Mehr will der Vorsitzende noch nicht verraten.

Kreativität und Lösungen zu finden, das sei in der Pandemie gefragt, ist Böhm überzeugt. Bei einer weiteren überregionalen Online-Veranstaltung hat er sich mit weiteren Vereinsvorsitzenden ausgetauscht. So wurde etwa darüber beraten, wie eine Jahreshauptversammlung in Corona-Zeiten stattfinden kann. Aber das Wesentliche sei zurzeit, sich eine optimistische Einstellung zu bewahren, auch wenn es nicht einfach sei. „Wir müssen lernen, mit Corona zu leben, und wir müssen Wege finden, damit umzugehen, und auch Wege zueinander finden“, meint der Vorsitzende.

Kontakt