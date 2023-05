Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Umgetretene Verteilerkästen, eingeschlagene Scheiben an der Büchertausch-Zelle und die zerstörte Bande am DFB-Minispielfeld waren Stichworte in der Sitzung des Gemeinderats Lambsheim am Dienstag. „Wir haben ein massives Vandalismusproblem“, sagte Beigeordneter Ralf Lenke (SPD) in der Videokonferenz.

Das Spielfeld an der Karl-Wendel-Schule zu reparieren und dabei den 13 Jahre alten Kunstrasen zu ersetzen, wird nach Angaben der Verwaltung 20.000 Euro kosten. Es komme für diese Arbeiten