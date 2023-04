Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Diese fünf Damen kann nichts und niemand bremsen – nicht einmal Corona. Selbst wenn der aktuelle Lockdown ein Treffen zu fünft nicht mehr möglich macht, in Zweiergruppen wird täglich dennoch ein Rollator-Spaziergang unternommen. Für die gemeinsamen Ausflüge sind die Frauen in Rödersheim-Gronau längst bekannt. Eine von ihnen feiert am Dienstag ihren 99. Geburtstag.

Eigentlich wollte Maria Zirbel ihren Ehrentag am Dienstag gemeinsam mit ihren Freundinnen Elisabeth Jörns, Irmgard Angel, Brigitte Neufeld und Wilma Neufeld feiern. Doch die