Ein farbenprächtiges und stimmgewaltiges Konzert von „Dums and Band“ und ein begeistertes Publikum, das die evangelische Kirche zum Beben gebracht hat: „Church in Colors“ in Böhl ist auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg gewesen.

„Oh!“, kommt es vom Publikum, als die ersten Akkorde zu „True Colors“ von Cyndi Lauper erklingen. Dazu wird die Kirche in Blau und Rot angestrahlt. Das Lied spiegelt