Das Thema des Kultursommers 2020 „Kompass Europa: Nordlichter“ hat die Gemeindebibliothek Mutterstadt für eine Buchausstellung aufgegriffen. Ab Montag, 13. Juli, werden Bücher von skandinavischen Autoren präsentiert. Die haben mehr zu bieten als spannendes Krimis.

Dass sich die Gemeindebibliothek Mutterstadt mit einer Buchausstellung am Kultursommer beteiligt, habe schon Tradition, berichtet Leiterin Birgit Bauer. Skandinavien als Heimat vieler beliebter Autoren sei daher ein ideales Thema für die Präsentation des literarischen Schaffens, denn insbesondere mit Werken der „Nordlichter“ könne die Gemeindebibliothek zahlenmäßig gut aufwarten.

Bauer und ihr Team konnten daher aus dem Vollen schöpfen: „Ausgestellt werden Bücher von Arne Dahl, Camilla Läckberg, Jo Nesbø, Jussi Adler-Olsen oder Henning Mankell“, sagt sie. Die meisten der ausgewählten Bücher kommen aus den Genres Krimi und Thriller – hier seien die skandinavischen Autoren einfach stark vertreten, weiß Bauer. Sogar einen eigenen Stil unter dem Begriff „Nordic noir“ in Anlehnung an „Film noir“ habe sich daher gebildet, um die Werke der skandinavischen Autoren zu beschreiben. Doch auch wer gerne mal etwas anderes als Krimis lesen möchte, wird fündig: „Wir haben auch Bücher wie Peter Hoegs ,Fräulein Smillas Gespür für Schnee’ und John Jonassons ,Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand’ sind mit dabei“, sagt Bauer.

Alle Bücher können sofort ausgeliehen werden

Lesenswert sei auch Anna Enquists Roman „Der letzte Reigen“, in dessen Mittelpunkt die Ehefrau von James Cook steht, die – nachdem er von einer Reise nicht mehr zurückkommt – auf einmal völlig alleine mit ihren Kindern zurechtkommen muss. Doch die Nordländer haben noch mehr zu bieten – zum Beispiel „Hygge“. Das Wort steht für gemütliche und herzliche Atmosphäre. Zu diesem Thema darf ein Ratgeber in der Ausstellung nicht fehlen – ebenso wenig wie ein Kochbuch und ein Buch mit Dekotipps sowie rund 40 Hörbücher. „Alle Bücher dürfen sofort ausgeliehen werden“, sagt Bauer. Die Ausstellung könne aus dem großen Bestand ergänzt werden.

Da sicher derzeit so manche Urlaubsreise aufgrund von Corona nicht stattfindet, würden sich Bücher für eine Reise in Gedanken zu den Landschaften Schwedens oder Norwegens anbieten – gerade auch, wenn es in den Sommermonaten bei uns heiß wird, bieten sich die nördlichen Gefilde an, empfiehlt die Leiterin.

