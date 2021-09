Endlich Minimalist … aber wohin mit meinen Sachen? Dieser Frage geht am Donnerstag, 28. Oktober, 19.30 Uhr, Kabarettist Olaf Bossi im Alten Rathaus Schifferstadt nach. Seine Devise: „Leben Ausmisten mit Humor.“

Olaf Bossi entdeckte den Minimalismus für sich und strickte den Veranstaltern zufolge ein humorvoll-aufgeräumtes Kabarett-Programm durch den Weniger-ist-mehr-Dschungel. Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? Diese Frage hat sich Olaf Bossi schon vor einigen Jahren gestellt. Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und Gedanken türmten, war das Konto immer viel zu schnell leer und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit. Olaf Bossi war klar: Es war Zeit für einen Neuanfang. Doch wie? Als zweifacher Familienvater waren die Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Die Weltreise mit Selbstfindungstrip war ausgeschlossen. Statt weiterhin zu versuchen, sich glücklich zu konsumieren, begann er – so heißt es in der Programmankündigung – bewusster zu leben. Welche Methoden des Ausmistens grandios funktionierten und welche floppten, hat Olaf Bossi auf einer Abenteuerreise durch den Minimalismus-Kosmos erkundet. Seine wichtigsten und humorvollsten Erkenntnisse auf dem Weg zum Minimalismus-Experten sowie selbst entwickelte Methoden präsentiert er in seinem Programm.

