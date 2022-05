Ein Mann laufe durch Bobenheim-Roxheim und trete dabei gegen geparkte Autos. Das haben am Mittwoch gegen 5.10 Uhr mehrere Anrufer bei der Polizei gemeldet. Diese konnte nach eigenen Angaben einen betrunkenen Mann festnehmen, auf den die Täterbeschreibung passte. Aufgrund des aggressiven Verhaltens und des nicht unerheblichen Alkoholpegels sei der Mann von den Beamten in die Stadtklinik nach Frankenthal gebracht worden. In den Straßen In den Fuchslöchern, Bahnhof- sowie Kleinniedesheimer Straße konnten laut Polizeiangaben insgesamt fünf beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Sollten weitere Fahrzeughalter Schäden an ihren Autos feststellen, die im genannten Bereich geparkt waren, so sollen sie diese fotografieren und die Fotos zur Polizeiinspektion in Frankenthal bringen. Zeugen können sich ebenfalls dort melden: Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.