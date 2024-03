Wegen eines Unfalls war die Polizei am Samstagvormittag in Altrip im Einsatz. Wie die Beamten berichten, hatte ein 48 Jahre alter Mann aus Mannheim gegen 10 Uhr in der Ludwigstraße einen dort abgestellten Wagen mit seinem Auto gestreift, als er einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz machen wollte. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,95 Promille. Der Mann räumte ein, am Vorabend größere Mengen Alkohol getrunken zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, die Führerscheinstelle wurde informiert.