Mindestens zwei Autofahrer sind nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen auf der L532 zwischen Böhl-Iggelheim und Schifferstadt, auf Höhe der Anschlussstelle zur A61, von Personen angehalten und um Geld angebettelt worden. Die mutmaßlichen Betrüger, die in einem Auto mit nicht deutscher Zulassung unterwegs waren, gaben laut Polizei vor, Geld für Benzin zu benötigen, da sie wegen einer dringenden familiären Angelegenheit eine weite Strecke fahren müssten. In ähnlichen Fällen dieser Betrugsmasche sei in der Vergangenheit auch schon mal falscher Goldschmuck – „Autobahngold“ - zum Kauf angeboten worden, teilt die Polizei mit und warnt vor den Betrügern.