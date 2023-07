Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Bahn will in Sachen Güterverkehr eine Lücke auf dem Teilstück zwischen Mannheim und Karlsruhe schließen. Einige Trassenvarianten führen durch die Vorderpfalz. Die Bürgerinitiative (BI) David aus Limburgerhof will das nicht so einfach hinnehmen. Bei der ersten Infoveranstaltung der BI wird klar: Die Bürger der betroffenen Gemeinden plagen viele Ängste. Das Interesse ist entsprechend groß.

Es dauert ein paar Minuten länger, bis die Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) David, benannt nach einem Storch im Limburgerhofer Woog, im Limburgerhofer