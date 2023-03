Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs Stunden Chemie stehen normalerweise nicht auf dem Stundenplan der achten Klassen an der Peter-Gärtner-Realschule plus. Doch in der vergangenen Woche hatte die 8b die Möglichkeit, ausgiebig verschiedene neu entwickelte Experimente auszuprobieren. Dabei lernten die Schüler nicht nur eine Menge über die Teilchenebene, sondern lieferten Landauer Studenten auch wertvolles Feedback.

Lange hatte Tobias Przywarra, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Chemiedidaktik der Universität Koblenz-Landau, auf die Umsetzung des Projektes gewartet. Denn ursprünglich