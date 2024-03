In der Marlach liegt ein Auto – das hat eine Anwohnerin am Samstag gegen 4.30 Uhr bei der Polizei gemeldet. Die Beamten fanden besagten Wagen auf dem Dach im Bach liegend. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Polizei vermutet, dass er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, sich überschlug und im Wasser landete. Da es sich um ein Auto mit ausländischem Kennzeichen handelt, gebe es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Fahrers. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.