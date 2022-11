In Waldsee war in den vergangenen Wochen ein Mann unterwegs, der sich als Schallplattenverkäufer ausgab. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde erst jetzt bekannt, dass am Vormittag des 26. Oktober ein 82 Jahre alter Senior vor seinem Haus in der Raiffeisenstraße von dem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann fragte den Senior, ob er ihn nicht kenne. Er gab an, Schallplatten aufkaufen zu wollen. Der Senior ließ den Unbekannten ins Haus. Dieser fragte dort mehrmals nach Schmuck. Da der vorgezeigte Schmuck angeblich nicht wertvoll sei, verließ der Mann das Haus wieder. Laut Polizei wurde nichts entwendet.

Am Dienstagmorgen kam es erneut zu einem Vorfall bei dem 82-Jährigen. An seiner Tür klingelte ein weiterer unbekannter Mann. Der Senior ließ ihn nicht ins Haus und notierte das Kennzeichen des Fahrzeugs, mit dem der Mann gekommen war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Sie warnt: Unbekannte vesuchen sich unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder einer persönlichen Beziehung zum Opfer, Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Dabei werde die Gutgläubigkeit der Opfer ausgenutzt. Die Beamten raten deshalb: „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Lassen Sie sich an der Eingangstür nicht von angeblichen Käufern überrumpeln, ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu! Übergeben Sie kein Bargeld oder Schmuck an Unbekannte!“