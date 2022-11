Alina Staßen, SPD-Mitglied aus Otterstadt, rückt bei den Speyerer Jusos auf und bildet künftig gemeinsam mit dem Vorsitzenden Nicholas Herbin die Doppelspitze der sozialdemokratischen Jugendorganisation. Wie Herbin mitteilt, ist die bisherige Co-Vorsitzende Zohra Jafari aufgrund ihres Studium umgezogen und kann nicht mehr als Juso-Vorsitzende in Speyer mitwirken. Staßen engagiere sich schon seit Längerem bei den Jusos und „wird nun auch als unterstützende Vorsitzende, mit mir in der Doppelspitze, die Jusos Speyer voranbringen“, wird Nicholas Herbin in einer Mitteilung der Partei zitiert.