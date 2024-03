Die Aldi-Filiale in Hanhofen wird in wenigen Wochen umgestaltet. Dafür wird sie eine Woche lang geschlossen. „Wir können bestätigten, dass die Filiale ein frisches Design erhält“, teilte Carolin Sunderhaus, Sprecherin des Unternehmens , auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Außer einem neuen Design werde unter anderem auf der Verkaufsfläche die „Backwelt“ integriert, die manuell betrieben wird, informierte sie weiter. Weitere Einzelheiten der anstehenden Arbeiten teilte sie nicht mit. Sie nannte auch nicht den Betrag, den Aldi-Süd jetzt in den Standort investiert. Fest steht jedoch der Zeitpunkt, an dem der Laden umgebaut wird. „Die Modernisierung ist in der Kalenderwoche 26 geplant“, so Sunderhaus. In der Woche, also vom 24. bis 29. Juni bleibe die Filiale geschlossen. Die Aldi-Filiale in Hanhofen wurde am 15. November 2001 erstmalig eröffnet.