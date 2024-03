Eine Frau, die unter Drogeneinfluss am Steuer ihres Autos saß, ist der Polizei bei einer Kontrolle am späten Samstagabend in der Ludwigshafener Straße in Mutterstadt aufgefallen. Gegen 22 Uhr nahmen die Beamten nach eigenen Angaben schon beim Herantreten an das Auto der 34-Jährigen starken Cannabisgeruch wahr. Im Verlauf der Überprüfung ergaben sich weitere Hinweise darauf, dass die Frau unter Drogeneinfluss stand. Sie musste das Auto stehen lassen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die 34-Jährige räumte ein, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Pkw im Straßenverkehr unter Betäubungsmitteleinfluss. Die Führerscheinstelle wurde informiert. Die Polizei warnt: Trotz der anstehenden Teillegalisierung des Besitzes von Cannabis bleibt die Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss auch künftig strafbar.