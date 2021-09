Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Donnerstag gegen 21 Uhr in der Ludwigshafener Straße in Neuhofen eine Sauna in einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Beim Eintreffen der Polizei stand die Sauna bereits komplett in Flammen und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer sowie die Löscharbeiten entstand ein Schaden von etwa 170.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.