Ein 2:1 (1:1)-Heimsieg gelang dem FK Pirmasens II in der Fußball-Verbandsliga gegen den TB Jahn Zeiskam, der damit keine Chance mehr hat, in die Oberliga aufzusteigen. Die Pirmasenser gingen bei sommerlicher Hitze auf kuriose Weise in Führung und hatten in der Schlussminute das Glück des Tüchtigen.

„Wir hatten einige angeschlagene Spieler“, erklärte FKP-Trainer Martin Gries, warum er Lukas Volberg in der Innenverteidigung und zum ersten Mal überhaupt den 18-jährigen