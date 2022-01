Eine Zugpanne kurz vor dem Bahnübergang Biebermühle sorgte am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen. Mehr als drei Stunden blieben die Schranken des Bahnübergangs unten, der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet.

Wie die Bundespolizei Kaiserslautern auf Anfrage informierte, war ein Triebwagen infolge technischer Probleme kurz vor dem Bahnübergang liegen geblieben. Weil er den Punkt passiert hatte, an dem die Senkung der Schranken ausgelöst wird, schloss der Übergang. Der Übergang blieb bis gegen 10 Uhr geschlossen. Im Bereich der Landesstraßen 270 nach Pirmasens und Kaiserslautern und der L495 aus Richtung Thaleischweiler-Fröschen bildeten sich Staus. Die Polizei leitete den Verkehr auf der L495 zurück.

Wie die Bahn mitteilte, sei die Regionalbahn 64 um 6.37 Uhr von Pirmasens auf dem Weg nach Kaiserslautern aufgrund technischer Probleme am Fahrzeug auf freier Strecke liegen geblieben. Der Zug habe aus eigener Kraft seine Fahrt nicht fortsetzen können und abgeschleppt werden müssen. Die Ursache werde aktuell in der Werkstatt ermittelt. In der Folge konnten die Züge von Kaiserslautern nur bis Waldfischbach fahren. Ein Ersatzverkehr mit Bussen für diese Teilstrecke war eingerichtet.