Die Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs auf der Strecke zwischen Pirmasens und Kaiserslautern gehen in die nächste Runde. Es drohen weitere Zugausfälle und Schienenersatzverkehr. Betroffen sind vor allem Züge in der Nacht. Wie die DB Regio AG mitteilt, entfallen wegen Bauarbeiten von Samstag, 22. April, bis Sonntag, 7. Mai, jeweils von 0.45 Uhr bis 2 Uhr, die Züge der Linie RB 64 zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Pirmasens Hauptbahnhof. Sie werden den Angaben zufolge durch Busse ersetzt. Konkret sieht es folgendermaßen aus: Zugnummer 12758 (planmäßige Ankunft 1.34 Uhr in Pirmasens) wird durch einen Bus ersetzt, der den Hauptbahnhof jedoch 23 Minuten später erreicht als der ausfallende Zug. Zugnummer 12801 (planmäßige Ankunft 1:34 Uhr in Pirmasens ) fällt am 1. Mai ebenfalls aus und wird durch einen Bus ersetzt, der für die Strecke ebenfalls 23 Minuten länger braucht als der Zug. Die DB Regio weist darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Je nach Verbindung könne es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen sei aus Platzgründen nicht möglich.