Am Samstag gab es auf der B270 in der Ortsumgehung Waldfischbach-Burgalben einen schweren Unfall. Um 15.56 Uhr wurde die Feuerwehr Waldfischbach-Burgalben alarmiert, zwischen den Abfahrten Süd und Nord waren zwei Autos zusammengestoßen. Dabei waren fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Unfallstelle waren zwei Erwachsene und drei Kinder bereits aus den Autos befreit worden und Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Fünf Rettungswagen, verschiedene Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Erstversorgung, sicherte den Brandschutz an der Einsatzstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Polizei hat die Ermittlung der Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehren Waldfischbach-Burgalben und Steinalben waren mit 18 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die B270 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf 50.000 Euro. Erst vor einer Woche, am Freitag, 9. Februar, hatte es auf der Strecke einen schweren Unfall gegeben.