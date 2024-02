Am Freitag kurz nach 17 Uhr kam es auf der B270 in der Ortsumgehung von Waldfischbach-Burgalben zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos waren frontal zusammengestoßen, ein Fahrer war in seinem Wagen eingeklemmt, die Insassen des anderen Wagens wurden schwer verletzt. Wie die Feuerwehr Waldfischbach-Burgalben, die um 17.08 Uhr alarmiert worden war, berichtete, dass Ersthelfer bereits die zwei schwer verletzten Insassen aus dem völlig zerstörten Wagen befreit hatten. Der eingeklemmte Fahrer wurde von den Einsatzkräften mittels hydraulischer Rettungsgeräte aus seinem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. In der Folge stellte die Feuerwehr den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und leuchtete den Unfallbereich während der gutachterlichen Ermittlungen aus. Die Bundesstraße 270 war für mehrere Stunden voll gesperrt. 30 Rettungskräfte der Feuerwehren Waldfischbach-Burgalben, Steinalben und Hermersberg waren mit sechs Fahrzeugen und die Polizei waren im Einsatz. Um die Verletzten kümmerte sich der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen, Notarzt und einem Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.