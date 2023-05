Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 20. Februar 2023 findet der Tag der sozialen Gerechtigkeit statt. Es handelt sich dabei um einen Aktionstag, der 2009 von der UNO eingeführt wurde. Der Tag soll an das Leitbild der sozialen Gerechtigkeit in Gemeinschaften erinnern. Wie die Menschen hierzulande die Begriffe „Gerechtigkeit“ oder „soziale Gerechtigkeit“ definieren und wie gerecht sie sich selbst behandelt fühlen, haben wir in der Fußgängerzone erfragt

Die Gymnasiallehrerin Christiane Greiner denkt allein schon von Berufs wegen viel über das Thema soziale Gerechtigkeit nach. „Ich selbst fühle mich zwar gerecht