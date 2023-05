Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gerade erleben wir die Zeit der verrückten Masken und Kostüme. In bunter Verkleidung schlüpfen Fasnachter nicht nur in eine andere Rolle, sondern pflegen ein jahrhundertealtes Brauchtum. Wie halten es Menschen in der Region mit der fünften Jahreszeit? Wir haben uns in der Pirmasenser Fußgängerzone umgehört.

Birgit Schehl aus Fischbach bei Dahn will in Ludwigswinkel eine Prunksitzung besuchen und sich vielleicht als Piratin verkleiden. „Ich mag Fasching sehr gerne und werde mit