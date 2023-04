Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während die einen vor „überzogenen Diskussionen“ oder Prinzipienreiterei in Bezug auf die ausgesetzte Hugo-Ball-Preisverleihung warnen, sieht Ex-Oberbürgermeister Bernhard Matheis auch Vorteile in der jetzt angestoßenen Debatte um vermeintlich antisemitische Aussagen Balls. Interessante Details aus Balls Leben kommen so an den Tag.

Die vielfach angesprochene „Kritik der deutschen Intelligenz“ in der Gesamtausgabe von Balls Werk ist in der zweiten Auflage längst ausverkauft. Der Betreuer der Ball-Sammlung