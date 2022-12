Die Wasgau AG hat eine neue Nutzungsmöglichkeit für ihren Supermarkt in Winzeln gefunden. Die Filiale schließt zum Jahresende. Im kommenden Jahr starten im Rodalber Frischemarkt der Wasgau AG größere Umbaumaßnahmen. Der Markt wird deshalb über mehrere Monate geschlossen. Am Rodalber Standort wurden bislang zentral die Präsente der Wasgau AG zusammengestellt und verpackt. Wegen der vorübergehenden Schließung der Immobilie, ist das nicht mehr möglich. Die Wasgau hat am Freitag mitgeteilt, dass diese Produktion ab dem ersten Quartal 2023 in die Räume des bisherigen Marktes in Winzeln verlagert wird. Die Immobilie gehört der Wasgau AG. Der Lebensmittelkonzern hat sich jedoch gegen eine Sanierung und den Weiterbetrieb der Filiale entschieden. Als die Pläne bekannt wurde, formierte sich Widerstand in Winzeln und Gersbach. Letztlich blieb der Protest aber erfolglos. Die Wasgau-Präsente, die demnächst in Winzeln hergestellt werden, werden das ganze Jahr über in den mehr als 70 Frischemärkten verkauft. Das Angebot variiert je nach Saison und Anlass etwa zu Weihnachten sowie zum Valentins-, Mutter- oder Vatertag.