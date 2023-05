Die Zahngesundheit der Menschen in Pirmasens hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. Das zeigt der Barmer-Zahnreport, den Autoren der Technischen Universität Dresden und Datenanalytiker des Unternehmens Agenon erstellt haben.

Der Report hat für 20-, 40- und 60-Jährige untersucht, wie lange sie keine Zahntherapie wie etwa neue Kronen, Wurzel- und Parodontitisbehandlungen, Zahnentfernungen oder Füllungen benötigten. „Die zahnmedizinische Versorgung in Pirmasens ist gut. Grundsätzlich sind aber geringere Therapiebedarfe und längere Zeiträume ohne Therapie möglich“, sagt Hansjörg Lambrix, Regionalgeschäftsführer der Barmer. Die Realität im Erwachsenenalter sei davon jedoch leider noch weit entfernt.

Laut Zahnreport ist die durchschnittliche Zeit ohne Zahntherapie in den Jahren 2012 bis 2020 bei den 60-Jährigen aus Pirmasens von 2,52 Jahre auf 2,45 Jahre gesunken. Bei den 40-Jährigen nahm sie im gleichen Zeitraum von 3,59 Jahre auf 1,56 Jahre ab. Die Zeit ohne Zahntherapie bei den 20-Jährigen aus der Stadt verringerte sich zwischen 2012 und 2020 von 5,44 Jahre auf 4,30 Jahre.

Viele Erkrankungen lassen sich vermeiden

„Viele Zahnerkrankungen lassen sich vermeiden. Neben der Mundhygiene und einer zahngesunden Ernährung sollten wir weiter darauf setzen, dass die Zahnarztpraxen Prophylaxe intensivieren“, betont Lambrix. Das sei im Sinne der Patienten und der Zahnmedizin zugleich.

Unter den 36 Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz variiert die Zahngesundheit teils stark. So war der Wert für die Zeit ohne Zahntherapie unter den 20-Jährigen im Jahr 2020 in Kaiserslautern mit 5,05 Jahren am höchsten und in Pirmasens (4,30 Jahre) im Durchschnitt am niedrigsten (Land: 4,72 Jahre). Bei den 40-Jährigen aus Rheinland-Pfalz wies im gleichen Jahr der Landkreis Mayen-Koblenz (3,25 Jahre) die längste mittlere zahntherapiefreie Zeit auf, Pirmasens (1,56 Jahre) die kürzeste (Land: 2,34 Jahre). Die längste durchschnittliche zahntherapiefreie Zeit unter den 60-Jährigen fand sich im Eifelkreis Bitburg-Prüm (2,84 Jahre), die kürzeste im Landkreis Germersheim (1,71 Jahre, Land: 2,21 Jahre).

„Es sollten alle Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz bei Patienten ergriffen werden“, meint Lambrix. Die Potenziale dafür seien offenbar noch nicht ausgereizt.