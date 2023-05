Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Wasgau-Bäckerei will ihr Sortiment um eigene Konditoreierzeugnisse vergrößern. Dazu wird ein neues Gebäude am Standort der Großbäckerei in Winzeln hochgezogen. Die Investitionskosten hierfür betragen rund 2,5 Millionen Euro. Die Produktion soll Ende Januar 2022 beginnen.

Bei dem Neubau handelt es sich um eine separate Produktionshalle, die mit einer Schleuse mit dem Bestandsgebäude verbunden ist, so die Marketingleiterin der Wasgau AG, Isolde Woll.