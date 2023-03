Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ist Patrick Fischer an Covid-19 erkrankt? Der Cheftrainer des FK Pirmasens klagte nach dem von ihm geleiteten Training am Donnerstagabend über Fieber und Gliederschmerzen, ließ sich daher am Freitag auf eine Corona-Infektion testen. Der FKP fährt nun am Samstag ohne ihn zum Regionalligaspiel beim FSV Frankfurt. Teamarzt Nils Veith spricht über die Konsequenzen.

Bis das Ergebnis des Corona-Tests vorliegt – das kann drei Tage dauern –, befindet sich Patrick Fischer in häuslicher Quarantäne. Co-Trainer Jens Schaufler coacht daher die