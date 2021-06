In einer gemeinsamen Presserunde haben Denis Clauer, Beigeordneter der Stadt Pirmasens, und Silvia Seebach, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, ein neues Tourismus-Projekt vorgestellt.

Unter dem Motto „Wandern gewinnt!“ wurde am Dienstag das gemeinsame Wandergewinnspiel der Stadt Pirmasens und der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land präsentiert. „Wir freuen uns über die erneute touristische Zusammenarbeit“, sagte Clauer bei der Presserunde im Rathaus. Seebach betonte die Wichtigkeit, trotz Corona Angebote zu bieten und sieht die Aktion als „Impuls für die ganze Region“.

Wie funktioniert das Gewinnspiel?

Das Ziel ist es, drei Premiumwege in der Region zu erwandern. Mit der Eulenfelstour in Eppenbrunn und der Flössertour in Lemberg liegen zwei davon in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Der dritte Weg ist der Teufelspfad, der von Niedersimten durch das Gersbachtal führt. Zu jedem Weg gibt es eine Frage.

Wer die Wanderungen gemeistert und die Fragen richtig beantwortet hat, kann auf einen Preis hoffen. Als Hauptpreis gibt es je eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen im Hotel Kunz in Winzeln oder in der City-Star-Jugendherberge Pirmasens zu gewinnen. Zusätzlich haben alle Teilnehmer die Chance auf einen Verzehrgutschein des Waldhauses Drei Buchen, des Wanderheims Hohe List oder der Lemberger Burgschänke.

Zum „aufmerksamen Wandern“ animieren

Eva Brödel und David Hoffman, die das Projekt mitinitiiert haben, hoffen auf viele Teilnehmer. „Wir verstehen diese Aktion als Restart des Tourismus. Wir wollen allen Touristen und Gästen, aber auch allen Pirmasenserinnen und Pirmasensern etwas bieten“, so Brödel. Hoffman hofft, dass alle Teilnehmer zu „aufmerksamem Wandern“ animiert werden. Als Einsendeschluss wurde der 31. Juli festgelegt. Hoffman: „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die Aktion zwei Monate laufen zu lassen. Damit wollen wir die Wanderwege entzerren und das Risiko minimieren.“

Um teilzunehmen, benötigen Interessierte den Flyer zum Gewinnspiel. Der ist ab sofort bei städtischen Ämtern, Waldhäusern, Hotels und Ferienwohnungen sowie bei allen Tourist-Informationen in der Pfalz und im angrenzenden Saarland erhältlich. Die Lösungen können an folgenden Tourist-Informationen eingereicht werden: Fröhnstraße 8 und Bahnhofstraße 19 in Pirmasens oder per E-Mail an gewinnspiel@urlaubsregion-pirmasens.land.