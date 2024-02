In der Nacht zum Donnerstag meldete ein Zeuge einen Einbrecher in den Waldorfkindergarten in Pirmasens. Der Täter überstieg den Zaun des Kindergartens und machte sich an einem Geräteschuppen zu schaffen. Beim Eintreffen der Streifenwagen wurde der Täter dabei beobachtet, wie er mehrere Gegenstände, darunter eine Kehrmaschine und ein Freischneider, davontrug. Als er die Polizei sah, flüchtete der Täter, wurde jedoch eingeholt und festgenommen. Der 21-Jährige räumte die Tat ein und nannte Geldsorgen als Tatmotiv. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 250 Euro.