Dem Schlachter gerade noch mal entkommen sind Heidi und Milka, zwei stattliche Tölzer Fleckvieh-Kühe. Acht Jahre sind die beiden, die ihr weiteres Leben nun in der Niedersimtener Ponywelt verbringen dürfen. Die dressierten Vierbeiner waren tierische Stars im Landauer Weihnachtszirkus, wo Jakel Bossert die über eine Tonne schweren Kühe vor drei Jahren präsentiert hatte. Ihr letzter Einsatz war beim Marburger Weihnachtszirkus gewesen, ehe die Corona-Pandemie dem dort gastierenden Circus Barelli den Zwangs-Stopp verordnete. „Die ersten müssen jetzt ihre geliebten Tiere verkaufen“, erzählt Bossert, dass sich auf ein entsprechendes Inserat der Zirkusfamilie praktisch nur der Schlachter für die beiden Kühe interessiert habe. „Sowas kommt aber überhaupt nicht in Frage“, sei für ihn klar gewesen, den Tieren Asyl in Niedersimten zu gewähren. Den Transport von Marburg nach Pirmasens in einem riesigen Spezialfahrzeug finanzierten die Gitarrenfreunde der Burgfreunde Rodalben. Die beiden Fleckvieh-Exemplare werden die Tierwelt ergänzen und sollen an den Wochenenden in der Manege zeigen, dass sie noch nichts verlernt haben.