Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Festhalle gaben drei energiegeladene Sängerinnen am Dienstagabend bekannte Evergreens der 1920er bis 1950er Jahre zum Besten, kombiniert mit aktuellem Pop. Lou Goldstein, Julie van Hoeven und Peggy Sugarhill traten als „Lou’s The Cool Cats“ auf. Sie bewiesen, dass sie viel mehr sind als bloß zahme Schmusekätzchen.

Das Licht auf der Bühne geht an und gibt den Blick frei auf ein Pin-up-Girl, das frech eine Zigarette in den Fingern hält und in Richtung Publikum grinst. Die ganze Bühne ist