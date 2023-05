Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Busenberg hätte mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Verfolger Palatia Contwig Meister der Fußball-A-Klasse werden können. Doch der Tabellenführer verlor diese Partie mit vier Platzverweisen vor 400 Zuschauern mit 0:1 (0:1). Die jetzt nur noch zwei Punkte schlechtere Palatia kann mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch in Geiselberg vor dem letzten Spieltag die Tabellenspitze erklimmen.

Die ersten beiden Platzverweise waren kurios. Contwigs bereits verwarnter Philipp Koch kam nach einer Verletzungsbehandlung unangemeldet aufs Spielfeld zurück. Dafür sah er regelkonform