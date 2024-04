Der TV Thaleischweiler hat am Samstagabend das „Endspiel“ um die Meisterschaft in der Männer-Handball-Verbandsliga gewonnen. Vor 150 Zuschauern in der Waldfischbacher Bruchwiesenhalle bezwang der bisherige Tabellenzweite am letzten Spieltag die HR Göllheim/ Eisenberg mit 28:24 (13:12) und überholte sie damit noch. Der TVT steckte zwei Rote Karten für Patrick Pfeifer (7. Minute) und Alexander Escher (53.) weg. Thaleischweilers beste Werfer waren Andreas Eger und Dominik Schweizer mit je sechs Toren, bei den Nordpfälzern war Erek Heinz achtmal erfolgreich. In der Verbandsliga hat neben dem Meister auch der Vizemeister ein Aufstiegsrecht.