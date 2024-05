Am kommenden Sonntag, 5. Mai, findet in der Burghalle Kirkel Neuhäusel, Unnerstraße 5, die Eisenbahnbörse und Ausstellung des Modelleisenbahnclubs statt. „Im Großen und Ganzen ist alles ähnlich wie letztes Jahr, aber die Schaueinlage ist anders“, kündigt Andreas Fiene, der erste Vorsitzende des Modelleisenbach-Clubs Zweibrücken, an. Bei dieser Ausstellung kann man die Modelle nicht nur bewundern, sondern auch kaufen. Besonders wichtig ist es Fiene, neue Mitglieder anzulocken, nur noch 27 Gleichgesinnte gehören dem Modellbauclub an. „Das ist eher abgefallen“, ergänzt der Eisenbahnfanatiker. „Erst 2023 konnte die Börse wieder stattfinden, nachdem sie die Jahre zuvor wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war.“ Letztes Jahr besuchten zur ersten Veranstaltung 343 Menschen und bei der zweiten sogar 466. „Dieses Jahr erwarten wir 400 bis 500 Besucher.“ Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder einen Euro. Die Veranstaltung ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet und findet in der Burghalle, Unnerstraße 5, in Kirkel Neuhäusel statt.