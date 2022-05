Die Frauen des TV Thaleischweiler beenden ihre Punktspielrunde erst am Sonntag, 1. Mai, 17 Uhr in der IGS-Sporthalle gegen den TV Edigheim. In unserem Text „Abwehrspezialistin mit Herz für Kinder und Hunde“ war irrtümlich der Samstag als Spieltag genannt worden. Wir bitten, das zu entschuldigen.