Die Winterpause in der Fußball-Verbandsliga wird sich für den SV Hermersberg vermutlich verlängern.

Für 18. Februar ist aktuell noch das Nachholspiel beim FK Pirmasens II angesetzt. „Mit Trainer Christopher Ludy vom FKP II bin ich mir schon einig, dass wir das Derby erst an Ostern austragen wollen. Dann könnten wir vermutlich auch im Stadion spielen und es kämen weitaus mehr Zuschauer als im Februar“, berichtet Hermersbergs Trainer Jens Mayer. Es stehe allerdings noch die Zustimmung des Verbandsliga-Spielleiters aus. Sollte es mit dem Verlegen klappen, hätte der SVH sein erstes Punktspiel im neuen Jahr am 25. Februar gegen den TuS Hohenecken.

Zwei Talente rücken auf

Das erste Testspiel in der Wintervorbereitung ist für kommenden Sonntag in Nanzdietschweiler geplant. Angesichts der Wetterverhältnisse erscheint es aber sehr fraglich, dass die Partie ausgetragen werden kann. Die seit Montagabend wieder trainierenden Hermersberger haben auch die Möglichkeit, die Bruchwiesenhalle in Waldfischbach-Burgalben und die Soccerhalle in Höheinöd zu nutzen. Am Dienstag stand Spinning in der Pirmasenser Ergo-Fitnessworld an. Von den A-Junioren sollen demnächst die Offensivspieler Norman Weis und Johannes Heid ins Herren-Verbandsligateam hereinschnuppern, wenn sie ihre Abiturprüfungen hinter sich haben.