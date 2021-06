Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag bei einem Zerstörungszug durch die Stadt einen geschätzten Schaden von 9000 Euro angerichtet. Dies teilte die Polizei Pirmasens am Dienstag mit. Demnach sind am Hirschberghaus vier Glasscheiben und mehrere Plastikmülleimer sowie eine Sitzbank und ein Blumenkübel beschädigt worden, ebenso eine Sitzbank am Krappfelsen. Die linken Außenspiegel eines Ford Fiestas und eines Peugeots 308, die in Höhe der Fichtenstraße 5 und 12 parkten, wurden abgetreten und ein Grundstückszaun in der Haustelstraße aus der Verankerung gerissen. Laut Polizei wurden außerdem an der Realschule plus in der Gabelsbergerstraße sieben Scheiben zerstört, ebenso wie die Scheibe an der Bushaltestelle, an der zusätzlich ein Verkehrsschild aus dem Boden gerissen wurde. Auch die zwei Kleidercontainer vor der TSR-Halle wurden umgeworfen und beschädigt. Um die Täter zur Verantwortung ziehen zu können, sucht die Polizei nun dringend Zeugen, die sich unter Telefon 06331-5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Pirmasens melden können.