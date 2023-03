Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zurückhaltend, introvertiert und mit scheinbar unbegrenzter Geduld handelnd: So wird Jona Demberger von all jenen wahrgenommen, die ihn nicht beim Sport erleben. Konzentriert, motiviert und schier „unkaputtbar“ – so erlebt ihn seine Trainerin Ina Gebhard. Jona Demberger ist ein sehr erfolgreicher Judoka und Ju-Jutsuka.

Mit seinen zwölf Jahren hat er bereits zigfach Landes- und Pfalzmeistertitel gewonnen. Zuletzt wurde der Pirmasenser am 29. Februar in Ludwigshafen Rheinland-Pfalz-Meister im Ju-Jutsu der