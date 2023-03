Unbekannte lagerten vermutlich am Freitagabend etwa 180 Wellasbestplatten bei Höheinöd ab. Der Sondermüll wurde am asphaltierten Radweg, der von der Biogasanlage Höheinöd nach Waldfischbach führt, gefunden. Die Stelle ist leicht über die A62 zu erreichen. Die Platten haben die Maße 110 Zentimeter auf 63 Zentimeter und dürften aufgrund der Menge von einem größeren Bauprojekt stammen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de.