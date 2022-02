Das Kriegsgeschehen in der Ukraine soll die für den Fastnachtssonntag geplante Gute-Laune-Fahrt durch Pirmasens nicht stoppen. „Wir haben uns kurzgeschlossen und sind der Meinung, es ist wichtig, den Menschen gerade in dieser Zeit für ein, zwei Stunden ein schönes Gefühl zu bringen“, so Oliver Vafiadis, der gemeinsam mit CVP-Präsident Karl Schütz die Fahrt initiiert hat. Den positiven Effekt sehe man stärker als die Notwendigkeit, alles abzusagen. Um 14.30 Uhr wird der Tross, wie geplant, in der Neckarstraße starten. Anschließend geht es quer durch Pirmasens.