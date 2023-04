Das 0:0 der Regionalliga A-Junioren des FK Pirmasens im Husterhöhstadion gegen den TuS Koblenz war alles andere als ein langweiliges Gekicke. „Die Jungs haben gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt. Da hatten wir auch reihenweise Möglichkeiten um in Führung zu gehen. Aber …“, war FKP-Trainer Sebastian Heß alles andere als unzufrieden mit der Leistung. Bei der Aufzählung der FKP-Spieler, denen sich in den ersten 45 Minuten dicke Tormöglichkeiten eröffneten, die sie aber nicht nutzten bleibt wohl kein Offensivspieler außen vor – aber sie machten den Führungstreffer nicht.

„In der zweiten Halbzeit sah man, dass bei uns die Kräfte langsam schwanden. Die Jungs haben eine englische Woche hinter sich“, war Heß dann froh, dass die Gäste nicht noch den Siegtreffer markierten. FKP-Keeper Jason Becker hielt einen Handelfmeter (70.). Am Samstag (18 Uhr) ist die FKP U19 beim Tabellenvierten 1. FC Saarbrücken zu Gast.

So spielten sie