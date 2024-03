Der Deutsche Turnerbund hat seine Mehrkampf-Meisterschaften im Turnen und in der Leichtathletik erstmals an den Turnverein Thaleischweiler vergeben. Dies teilte TVT-Vorsitzender Peter Fremgen am Mittwoch mit. Am 21. und 22. September werden auf der IGS-Anlage in Thaleischweiler-Fröschen die leichtathletischen und in Pirmasens (Halle noch unklar) die turnerischen Disziplinen absolviert. Bereits am Samstag, 22. Juni, ist der TVT Ausrichter der rheinland-pfälzischen Mehrkampf-Meisterschaften.